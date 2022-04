UP में श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब योगी सरकार देगी एक लाख रुपए का शगुन, जानिए इसकी पूरी डिटेल

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 16 अप्रैल: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान किए गए वादों को 100 दिनों में पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। दरअसल, पार्टी ने जन कल्याणकारी संकल्प पत्र जारी किया है। जिसमें मजदूरों के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे और अब इन वादों को पूरा करने के लिए योगी सरकार आने वाले मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए सरकारी अनुदान यानी शगुन बढ़ा दी है। राज्य श्रम विभाग ने अब इसे एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है और राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 1.43 करोड़ मजदूर परिवारों को फायदा होगा।

English summary

Yogi government will now give an omen of one lakh rupees in the marriage of daughter of 1.43 crore workers in UP