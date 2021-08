'राकेश टिकैत का लखनऊ में स्वागत है, लेकिन....' किसान नेता की चेतावनी पर CM योगी ने किया पलटवार

Uttar Pradesh

नई दिल्ली, 07 अगस्त: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर राकेश टिकैत लखनऊ आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा लेकिन अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है, तो उनका स्वागत उसी के अनुसार होगा। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान आंदोलन का चेहरा बने भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी थी कि वो जल्द की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी किसान आंदोलन का आगाज करेंगे और वहां विरोध करेंगे। पिछले महीने राकेश टिकैत लखनऊ में थे, उसी दौरान उन्होंने लखनऊ में दिल्ली जैसी हलचल की चेतावनी दी थी।



#Exclusive | "We will welcome every farmer who comes to Lucknow": UP CM Yogi Adityanath ( @myogiadityanath ) @anjanaomkashyap @SwetaSinghAT @nehabatham03 #PanchayatAajTakUP #UPElection2022 #UPAssemblyPolls #BJP pic.twitter.com/dEHl8TbyDW

UP CM Yogi Adityanath says Rakesh Tikait welcome in Lucknow but if he not follow the rules, they welcomed "accordingly"