यूपी में कांग्रेस ने क्यों किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, प्रियंका का मास्टरस्ट्रोक या बड़ी मजबूरी ?

लखनऊ, 15 नवंबर: उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव मल्टी-कॉर्नर होगा, यह बात तय हो चुकी है। सत्ताधारी बीजेपी का मुकाबला मुख्यतौर पर समाजवादी पार्टी (एसपी)-राष्ट्रीय लोक दल(आरएलडी) गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और कांग्रेस के साथ होगा। बाकी कई सारी पार्टियां और गठबंधन अलग से किसी का समीकरण बनाने-बिगाड़ने का काम करेंगे। इसमें सबसे ताजा चर्चा कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर हो रही है। क्योंकि, पार्टी संगठनात्मक तौर पर प्रदेश में बहुत ही कमजोर है। अलबत्ता पिछले कुछ महीनों में प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने स्थिति को जमीनी स्तर पर दुरुस्त करने की पूरजोर कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने वादों का पिटारा भी खोल रखा है और महिलाओं को 40 फीसदी टिकट देने की घोषणा करके मैदान में खुद को बनाए रखने वाला बड़ा कदम उठाया है। लेकिन, सवाल है कि अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के पीछे पार्टी की रणनीतिक सोच है या फिर कोई बड़ी मजबूरी ?

UP elections 2022: Congress took the decision to fight the election alone under compulsion, did not get any value from any big party