उत्तर प्रदेश में क्या बदलेगा 35 सालों का इतिहास, योगी फिर बन पाएंगे CM ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 31 जनवरी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लेकिन सबके जेहन में एक ही सवाल है कि क्या योगी दोबारा सीएम बन पाएंगे और वह रिकॉर्ड टूटेगा जो पिछले 35 सालों से बनता चला आ रहा है। दरअसल यूपी में पिछले साढे़ तीन दशक के भीतर जितने भी चुनाव हुए उसमें किसी भी सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी नहीं हुई थी। यूपी में सन 1985 में अंतिम बार कांग्रेस की लगातार दो बार सरकार बनी उसके बाद किसी ने दोबारा विधानसभा का मुंह नहीं देखा। पिछले कई चुनावों के नतीजों पर भी गौर करें तो सबने विकास के दावे किये लेकिन जब चुनाव की बारी आयी तो जनता ने सत्ताधारी पार्टी को उखाड़कर फेंक दिया। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या योगी अपने विकास के दम पर उस मिथक को तोड़ने में कामयाब होंगे। आइए डालते हैं यूपी की सियासत पर एक नजर।

