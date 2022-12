UP Weather Update : नए साल के पहले सप्ताह में सर्दी और कोहरे से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग के ये हैं दावे

उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह में यूपी में सर्दी और कोहरे का असर और बढ़ेगा। पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ठंड का असर ज्यादा रहेगा।

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत पूरे राज्य में सर्दी और कोहरे का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के दावों के मुताबिक आने वाले समय में यूपी में कोहरे में बढोत्तरी होने के साथ ही तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। एक जनवरी तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। नए साल से पश्चिमी यूपी में और पूर्व में दो-तीन जनवरी से ठंड के हालात और तेज होने के आसार हैं।

सर्द और धुंध का असर जारी रहेगा

ठंड की स्थिति राज्य में सप्ताहांत तक जारी रहेगी, वहीं नए साल के पहले सप्ताह में सर्द और धुंध भरे मौसम के लिए तैयार रहें, क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़ों से बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में चलने की उम्मीद है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर और अयोध्या राज्य में सबसे ठंडे रहे। दोनों जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद शाहजनापुर और बरेली में 5.2 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस और कानपुर शहर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पूर्वी यूपी की बजाए पश्चिमी यूपी रहेगा ज्यादा ठंडा

पहाड़ी क्षेत्रों से निकटता के कारण पश्चिम यूपी के क्षेत्रों में पूर्व की तुलना में अधिक ठंड और घने कोहरे का अनुभव हुआ। लखनऊ में, 100 मीटर से कम दृश्यता के साथ सुबह में मध्यम कोहरा छाया रहा, जो दोपहर तक साफ हो गया, लेकिन पूरे दिन आसमान में धुंध छाई रही। अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 1.3 यूनिट कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

लखनऊ का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान

शुक्रवार को शहर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 21 और 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। एक जनवरी तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। नए साल से पश्चिमी यूपी में और पूर्व में दो-तीन जनवरी से ठंड के हालात और तेज होने के आसार हैं।

यूपी में चलेंगी अभी ठंडी हवाएं

राज्य मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने कहा कि, "वर्तमान में, एक पश्चिमी विक्षोभ (WD) हिमालय क्षेत्र पर मंडरा रहा है जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ और बारिश हो रही है। हालांकि, WD ने यूपी की ओर सर्द हवाओं के प्रवाह को रोक दिया है। नतीजतन, मौसम बना रहेगा। अगले 2-3 दिनों के लिए राज्य में स्थिर तापमान बना रहेगा।"

