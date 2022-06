UP लोकसभा उपचुनाव: कैसे सपा के गढ़ में सेंध लगाने की भाजपा ने कर ली है तैयारी? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ,6 जून: यूपी में लोकसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यह दोनों सीट पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन, बदले माहौल में भाजपा को कम से कम आजमगढ़ को लेकर कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं और सपा ने उम्मीदवार तय करने में जितनी माथापच्ची की है, उसका भी यही कारण माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी को इस बार सपा के गढ़ में सेंध लगा देने की उम्मीद पैदा हुई है। बीते विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कहीं भी रेस में नहीं दिखी थी, लेकिन आजमगढ़ सीट पर इसबार उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

English summary

UP Lok Sabha by-election, the BJP has made preparations to break into the SP's stronghold,trying to change the equation in Rampur and Azamgarh