यूपी चुनाव: BJP की सत्ता में होगी वापसी या क्षेत्रीय दलों की लगेगी लॉटरी, जानिए क्या कहते हैं पिछले आंकड़े

लखनऊ, 28 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साले होने वाले चुनाव से पहले सारी राजनीतिक पार्टिंयां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन यदि हम पिछले चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो सवाल उठता है कि क्या इस बार भी यूपी की जनता का मूड वही होगा जो ट्रेंड पिछले चुनावों में दिखा है या योगी सरकार अपने काम के बल पर पुराने चुनावों का मिथक तोड़ने में कामयाब रहेगी और दोबारा सत्ता में वापसी होगी। हालांकि बीजेपी के लिए यह चुनाव इस मायने भी अहम होगा क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसलिए बीजेपी इस चुनाव को अपने लिए सेमीफाइनल के तौर पर भी ले रही है।

