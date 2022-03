UP: कैसे भाजपा के सहयोगियों के मुकाबले चित हो गए अखिलेश के सारे पार्टनर ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 11 मार्च: उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों की ओर से जातियों को गोलबंद करने के लिए जबर्दस्त सोशल इंजीनियरिंग की गई थी। इसका फायदा दोनों दलों को मिला है, लेकिन असल बाजी मारी है जाति-आधारित उनकी सहयोगी पार्टियों ने। लेकिन, अगर आप दोनों खेमों में सहयोगी दलों के चुनावी प्रदर्शन की तुलना करेंगे तो बीजेपी के सहयोगियों ने विपक्ष के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और अखिलेश यादव के पार्टनर उनके सामने चित हो गए हैं। बीजेपी के दोनों सहयोगी दलों की स्थिति पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुई है।

English summary

UP election result:The performance of BJP allies in Uttar Pradesh has been much better than that of Samajwadi Party allies