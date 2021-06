UP Assembly Election 2022: BSP -BJP के बागियों पर अखिलेश की नजर, बोले सबका स्वागत होगा

Uttar Pradesh

oi-Ankur Sharma

लखनऊ, 17 जून। यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा वापस सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है तो वहीं इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भड़क गई हैं क्योंकि बीएसपी से निकाले गए 9 विधायकों ने 15 जून को अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मायावती ने Twitter के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने इस बारे में एक नहीं बल्कि 5 ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'सपा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो अब आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए दूसरी पार्टी से निष्कासित व अपने क्षेत्र में प्रभावहीन हो चुके पूर्व विधायकों व छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं आदि तक को भी पार्टी में शामिल कर रही है।'

English summary

Most welcome All (BSP or BJP) who want to be with Samajwadi Party Says President Akhilesh Yadav. here is his full interview.