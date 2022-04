UP में अघोषित बिजली कटौती बनी मुसीबत का सबब, जानिए क्या कदम उठा रही सरकार

Uttar Pradesh

लखनऊ, 30 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के बीच बिजली की कटौती से लोग काफी परेशान हो उठे हैं। पूरे यूपी में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस समस्या को लेकर सीए योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक की थी जिसमें लोगों को पार्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके बिजली व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। इस बीच यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि चरम मौसम और पूरे उत्तर भारत में चल रही गर्मी की वजह से बिजली की मांग में वृद्धि हुई है।

तकनीकी कारणों से राज्य में बंद हैं कई बिजली इकाइयां

राज्य में कई बिजली इकाइयां "तकनीकी कारणों" के कारण हफ्तों से बंद हैं। शर्मा ने कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए यूपीपीसीएल ने 1 मई से लगभग 2,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है। इसी तरह 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था बोली के जरिए की जा रही है। शुक्रवार को, केंद्रीय क्षेत्र ने अतिरिक्त 332MW बिजली का पहिया चलाया। यह राज्य क्षेत्र से 118MW और अन्य स्रोतों से 331MW की वृद्धि के अलावा था। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट पनबिजली जुटाने के अलावा, मध्य प्रदेश से 325 मेगावाट और राजस्थान से 283 मेगावाट बिजली मिलने की संभावना है। इसी तरह 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था बोली के जरिए की जा रही है।

राज्य सरकार बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध

मंत्री ने कहा, "राज्य सरकार तय समय के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।" शर्मा ने स्वीकार किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन कटौती तभी की जा रही है जब "बिल्कुल आवश्यक" हो। शर्मा ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि जल्द ही बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने और जनता की शिकायतों पर ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें दोषपूर्ण उपकरणों की त्वरित मरम्मत करने और किसी भी उपकरण के खराब होने का पूर्वानुमान लगाने की भी सलाह दी।

बंद पड़ी बिजली इकाइयों को शुरू करने का प्रयास

शर्मा ने उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों से इन "विशेष परिस्थितियों" में बिजली विभाग का सहयोग करने और बिजली कर्मचारियों के काम में बाधा डालने से बचने की अपील की। यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज ने कहा कि बंद पड़ी बिजली इकाइयों को फिर से चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आपूर्ति, उत्पादन, उपभोक्ता सेवा और राजस्व प्राप्ति की विभिन्न स्तरों पर गहन निगरानी की जा रही है, उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर छुट्टियों के दौरान भी जोर देते हुए कहा।

