किसानों की सहायता के लिए सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, जानिए अब कितने घंटे मिलेगी बिजली

लखनऊ, 27 अगस्त: उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां बाढ़ से कई जिलों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है वहीं दूसरी ओर कई जिलों में किसानों को कम बारिश परेशान कर रही है। इसका नतीजा यह है कि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पूरी तरह से नलकूपों पर निर्भर होना पड़ रहा है। किसानों को पर्याप्त बिजली मिले इसके लिए सीएम योगी ने कुछ दिन पहले अधिकारियों को निर्देश भी दिया था। अब यूपी के ऊर्जा मंत्री ने भी अपने एक आदेश में कहा है कि ग्रामीण इलाकों में हर हाल में 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लोड शेडिंग के रोस्टर के अनुसार बिजली मिले, यहां तक ​​कि यू.पी. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने शुक्रवार को राज्य में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए कृषि फीडरों के लिए आपूर्ति घंटे 10 से बढ़ाकर 16 घंटे करने की मांग की।

बिजली की वजह से फसल की सिंचाई प्रभावित

शक्ति भवन में यहां एक बैठक करते हुए मंत्री ने कहा कि कम मानसून ने किसानों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए नलकूपों पर किसानों की निर्भरता बढ़ी है। "सुनिश्चित करें कि किसानों को बिजली आपूर्ति में कोई अतिरिक्त रोस्टरिंग नहीं है।

मुख्यमंत्री ने दिए थे पर्याप्त बिजली देने के आदेश

मंत्री ने राजस्व संग्रह बढ़ाने और वाणिज्यिक और तकनीकी नुकसान को रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि लोगों को जल्द से जल्द 24×7 बिजली उपलब्ध कराई जा सके। दूसरी ओर, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद, कृषि फीडरों के लिए आपूर्ति के घंटे अभी तक बढ़ाकर 16 घंटे नहीं किए गए हैं।

यूपीपीसीएल के उपर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

वर्मा ने कहा, "यूपीपीसीएल को केवल ₹ 130 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना होगा, अगर वह किसानों को एक महीने के लिए 5-6 घंटे बिजली की आपूर्ति बढ़ाता है," वर्मा ने कहा। उन्होंने मांग की, "सरकार को यूपीपीसीएल को तुरंत अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए ताकि किसानों के लिए आपूर्ति के घंटे बढ़ाना संभव हो सके।"

