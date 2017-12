दर-दर भटक रहा है 8 साल का बच्चा, जिंदगी-मौत से जूझ रहे पिता के लिए चाहिए 'खून'

Uttar Pradesh: 8 years boy seeking for blood to save his father's life in Shajahanpur वनइंडिया हिंदी

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में काफी मार्मिक घटना प्रकाश में आई है। यहां के सरकारी अस्पताल में एक 8 साल का बच्चा अपने पिता की जिन्दगी बचाने के लिए ब्लड की तलाश में पिछले 15 दिनों से दर-दर की ठोकरें रहा है, मगर इस अस्पताल की ब्लड बैंक में दो यूनिट भी खून नहीं है जिससे मासूम बच्चे के पिता की जिन्दगी को बचाया जा सके। शाहजहांपुर के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिस्तर पर लेटा बूढ़ा बाप इलाज के अभाव में जिन्दगी और मौत से जूझ रहा है और मासूम बच्चा खून की तलाश में रो-रो कर अस्पताल के चक्कर काट रहा है। अस्पताल के जिम्मेदार अफसर और डॉक्टरों ने ब्लड का इंतजाम करने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं।

इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीर यूपी के शाहजहाँपुर की है, जहां के जिला अस्पताल में ब्लड की कमी से जूझ रहा एक व्यक्ति जिंदगी और मौत की कगार पर खड़ा है और उसका मासूम बेटा दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मामला थाना सिंधौली के आयूँ गांव का है जहां रहने बाले लालजीत ने बताया कि उसकी जमीन पर गांव के ही दबंग भू माफियाओं ने कब्ज़ा कर लिया था। जब उसने भू माफियाओं की शिकायत पुलिस से की तो गांव के 6 दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से उस को इतना पीटा की उसके हाँथ पांव और पसलियों की हड्डी टूट गईं। थाने में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने भी अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। गंभीर रूप से घायल लालजीत को 3 दिसम्बर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उसका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए उसे 4 यूनिट ब्लड का इंतजाम करना होगा तभी इलाज हो सकेगा।

अस्पताल में भर्ती लालजीत बेहद ही गरीब है और उसका सहारा 8 साल का उसका बेटा जग मोहन ही है, जो अस्पताल में उसकी देखभाल करता है। जिला अस्पताल में मासूम बच्चे को रोता बिलखता देख जब मीडिया ने उसकी पीड़ा को सुना तो मीडिया की दखल के बाद खून के लिए तड़पते लालजीत को 2 यूनिट खून तो अस्पताल ने दे दिया, लेकिन शेष दो यूनिट खून के अभाव में उसका ऑपरेशन ना हो सका। 8 साल का मासूम .जगमोहन अपने पिता की जिन्दगी बचाने के लिए दो यूनिट खून की तलाश में पूरे अस्पताल में पिछले 15 दिनों से चक्कर काट रहा है लेकिन अभी तक कोई जुगाड़ नहीं हो सका है। अब ऐसे में बूढा और लाचार पिता इलाज के अभाव के चलते अस्पताल के बिस्तर पर अंतिम सांसें गिन रहा है।

ये भी पढ़ें- प्रियंका चोपड़ा बनीं डॉक्टर, VIDEO के जरिए जाहिर किया अफसोस