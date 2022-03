आम चुनाव से पहले UP के हर गांव तक पहुंचेगा RSS, जानिए हिंदुओं को एकजुट करने की क्या है प्लानिंग

Uttar Pradesh

लखनऊ, 22 मार्च: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं ने 2025 तक सभी गांवों में संघ की पहुंच बढ़ाने और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की सहायता करने के फैसले पर काम शुरू कर दिया है। ये निर्णय हाल ही में अहमदाबाद के पिराना गांव में आरएसएस की तीन दिवसीय वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधियों की बैठक में हुए थे। इसके साथ ही आरएसएस की तरफ से कास्ट फ्री सोसाइटी नामक अभियाान भी चलाया जाएगा जिसे सभी जातियों को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

लखनऊ में आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा कि सभी गांवों में शाखाओं की योजना 2024 तक ही पूरी हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और आरएसएस 2025 में 100 साल पूरे करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आरएसएस की ग्रामीण विस्तार योजना लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को अच्छी स्थिति में रखेगी। दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों यूपी में हैं। उन्होंने गोरखपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लंबी बैठक की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व दूसरा कार्यकाल जीता है। गोरखपुर के बाद भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में होंगे।

जाति मुक्त समाज पर जोर देगा संघ

ग्रामीण इलाकों में शाखाएं स्थापित करने के अलावा, आरएसएस के पदाधिकारियों ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता जाति-मुक्त समाज की आवश्यकता के बारे में भी बात करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि जाति-मुक्त समाज अभियान हिंदुओं को एक समान विचारधारा वाली पार्टी के लिए वोट करने के लिए एकजुट करने के लिए लंबे समय से चली आ रही आरएसएस की पिच का हिस्सा है।

उन्होंने कहा,

संघ नेता ने आगे कहा कि कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र अब शाखाएं संभाल रहे हैं। यही कारण है कि आरएसएस ने अपने "स्वदेशी जागरण मंच" को शामिल करने का फैसला किया है ताकि नौकरी चाहने वालों को उपलब्ध नौकरियों की संख्या और प्रकृति और उनके लिए आवश्यक कौशल के बारे में जानकारी मिल सके।

आम चुनाव से पहले संघ के इस कार्यक्रम से मोदी को मिलेगी मदद

दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब संघ की निगाहें मिशन 2024 यानि अगले आम चुनाव पर टिकी हुई हैं। इसको लेकर संघ ने अभी से अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। एक तरफ संघ जहां यूपी के हर गांव तो शाखाओं के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को मोबलाइज करेगा वहीं दूसरी ओर जतीय खांचे में बंटे हिन्दू समाज को एकजुट करने के लिए कास्ट फ्री सोसाइटी नाम से अभियान चलाकर लोगों को जातीय सोच से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगा। संघ के इस कार्यक्रम से मोदी को भी काफी मदद मिलेगी।

तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं भागवत

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। आरएसएस प्रमुख के तीन दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। भागवत ने शनिवार शाम गोरखपुर में आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय माधव धाम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। अपने दौरे के दौरान आरएसएस प्रमुख ने गौरक्षा प्रांत की सभा को संबोधित किया और 'पारिवारिक प्रशिक्षण' कार्यक्रम में स्वयंसेवकों के परिवारों को भी संबोधित किया।

