Good News:यूपी में प्राइवेट स्कूलों को रिफंड करनी होगी 15% फीस, कोरोना काल के लिए इलाहाबाद HC का आदेश

यूपी में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन स्कूलों से कहा है कि कोरोना काल में जितनी फीस ली है, उसका 15% रिफंड करें।

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को कोरोना काल में बच्चों से ली गई फीस का 15 फीसदी अभिभावकों को वापस देना होगा। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभिभावकों की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। यह आदेश बीते 6 जनवरी को ही जारी हो गया था, लेकिन अब जाकर सार्वजनिक हो रहा है। इस फैसले के बाद प्रदेश के निजी स्कूलों के पास दो महीने का वक्त है, जिसमें वह इस पूरी प्रक्रिया पर काम करेंगे और तय करेंगे कि यह रिफंड किस तरह से किया जाना है। बहरहाल, कोराना की मार झेल चुके माता-पिता के लिए यह एक बहुत ही सुकून भरी खबर है।

English summary

The Allahabad High Court has ordered the private schools of UP to return 15% of the fees collected during the Covid period to the parents, this process is to be completed in two months.