यूपी के वे 5 MLA कौन हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे राज्यों में डालेंगे वोट ?

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 17 जुलाई: सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। एमएलए के मतदान के लिए संबंधित राज्य के विधानसभाओं में व्यवस्था की गई है। यूपी में भी लखनऊ स्थित विधान भवन के तिलक हॉल में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन, इसबार प्रदेश के 5 एमएलए सोमवार को लखनऊ में नहीं रहेंगे। इसलिए, उनके मतदान के लिए उन्हीं राज्यों में व्यवस्था की गई है, जहां वो इस दिन मौजूद रहेंगे। जो पांच विधायक प्रदेश से बाहर वोटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं, उनमें से 3 बीजेपी के और 1-1 समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के हैं।

Presidential election:five MLAs of UP will cast their votes outside the state, arrangements were made for personal reasons. Three out of five are from BJP and one each from SP and RLD