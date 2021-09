किसान महापंचायत के बहाने पश्चिमी UP का माहौल गरमाने की तैयारी, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी कई जिलों में नजर

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 4 सितम्बर: उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के सिसौली में होने वाली किसान महापंचायत में पांच लाख किसानों के पहुंचने का दावा किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देशभर के 500 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसान सिसौली में पहुंचेंगे। किसान पंचायत के बहाने पश्चिमी यूपी की सियासत गरमाने की प्लानिंग भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से की जा रही है। इस महापंचायत के अंदरखाने कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त है। किसानों के जमावड़े को देखते हुए लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक सरकार और प्रशासन भी चौकस हो गया है। राजमार्गों की निगरानी में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन से भी बाहर से जिले में आने वालों पर नजर रखी जाएगी।

पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो सिसौली में आयोजित किसान महापंचायत से पहले, प्रशासन ने प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) की आठ कंपनियों को तैनात किया है, जिसमें एक हजार से अधिक कर्मियों और मेरठ क्षेत्र के सभी जिलों के लगभग एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (मुजफ्फरनगर) अभिषेक यादव ने कहा कि,

आयोजकों का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी

भारतीय किसान संघ (बीकेयू) द्वारा बुलाई गई और केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कई संगठनों द्वारा समर्थित किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में राज्य सरकार के इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित की जाएगी। आयोजकों ने दावा किया है कि यह आयोजन एक स्थान पर किसानों की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। बताया जा रहा है कि "उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल मॉडल को पुनर्जीवित करने की रणनीति तैयार करेंगे"।

भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि,

स्थानीय खापों और कई किसान संगठनों को शामिल करने की कोशिश

सभी स्थानीय खापों और किसान संघों के अलावा, सभी गैर-भाजपा दलों ने महापंचायत को अपना समर्थन दिया है। आरएलडी की मुजफ्फरनगर इकाई के प्रमुख प्रभात तोमर ने कहा कि वह 4 से 5 सितंबर तक मुजफ्फरनगर में कम से कम 10,000 किसानों के ठहरने की व्यवस्था करेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में असंतुष्ट किसान, जो तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लड़ रहे हैं और वो लोग मुजफ्फरनगर में इकट्ठा होंगे। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी सेवा करने का फैसला किया है कि उन्हें महापंचायत में भाग लेने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े।

यह भी पढे़ं- प्रत्याशियों की छवि को लेकर सतर्क हुई बसपा: पहले होगा इंटरव्यू, फिर मानदंडों पर खरा उतरने पर ही मिलेगा टिकट

English summary

Preparations to heat up the atmosphere of western UP on the pretext of Kisan Mahapanchayat; The administration has also tightened its waist, the entire area will be monitored with a drone camera