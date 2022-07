नाराज होने की अफवाहों पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने लगाया विराम, बोले - असंतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 21 जुलाई: उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने गुरुवार को उन अफवाहों को लेकर अपनी सफाई दी जिसमें कहा गया था कि वह भी विभाग के अधिकारियों के कामकाज से खुश नहीं हैं। इस दौरान नितिन ने कहा कि वह विभाग में तैनात अधिकारियों के कामकाज से पूरी तरह से खुश हैं। नितिन ने कहा कि कहीं भी कोई मतभेद नहीं है और सरकार गरीबों की मदद करने पर ध्यान दे रही है। दरअसल योगी सरकार में कई मंत्री इस बात से नाराज चल रहे हैं कि उनके विभाग के अफसर उनकी नहीं सुनते। इस लिस्ट में नितिन अग्रवाल का भी नाम सामने आ रहा था। जिसके बाद आज उन्होंने अपनी सफाई पेश की।

अग्रवाल ने लखनऊ में आनन-फानन में बुलाई गई प्रेस वार्ता में कहा कि, "किसी भी तरह के अफवाहों, अनुमानों और अटकलों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि हमारी सरकार की सभी गरीब समर्थक नीतियां आम आदमी तक पहुंचें। दरअसल नितिन मीडिया के एक वर्ग में उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें संकेत दिया गया था कि वह भी नाखुश चल रहे हैं।

नितिन ने कहा कि अटकलबाजी की खबरों ने यह दावा करके तनाव की हवा बनाने की कोशिश की है कि मेरे प्रमुख सचिव के साथ मेरे साथ ठीक नहीं चल रहा है। अब इस तरह की अटकलों का आधार क्या है? इसके अलावा, इस पर मेरे विचार लेने के लिए किसी को मुझसे संपर्क करना चाहिए था, लेकिन वह भी नहीं किया गया। यह बेहद अनैतिक है और मैं इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूं।

नितिन ने कहा कि, "असंतुष्ट होने का प्रश्न ही कहाँ है? हम उन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं और वे केवल आम आदमी से जुड़ने के लिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गरीबों को लाभ मिले।

2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे अग्रवाल ने अपने पिता नरेश अग्रवाल के साथ वफादारी बदल ली और भाजपा में शामिल हो गए। 2022 के यूपी चुनावों से पहले उन्हें विधानसभा का डिप्टी स्पीकर भी बनाया गया था, जिसमें उन्होंने हरदोई से आसान जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा, "सरकार में हम सभी का एक ही लक्ष्य है, वह है आम आदमी तक पहुंचना," उन्होंने कहा कि 100 दिनों में, कई अन्य लोगों की तरह, उनके विभाग ने सभी प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।

English summary

Nitin Aggarwal put an end to the rumors of being angry, said - there is no question of being dissatisfied