NCW ने लखीमपुर खीरी केस में लिया स्वत: संज्ञान, DGP को लिखा खत

Uttar Pradesh

oi-Ankur Kumar

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी उतारने की कोशिश करने के मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। इनमें एक सीओ, दो इंस्पेक्टर और तीन सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। लखीमपुर-पसगवां में हुए महिला के चीरहरण मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस ने चार टीमें लगाई हैं। उसकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। एनसीडब्‍लू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और पुरुषों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा है। डीजीपी को आयोग के पत्र के बाद, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

The National Commission for Women (NCW) had taken suo motu cognizance of an incident wherein a woman was allegedly attacked and misbehaved with and her saree was pulled in Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh — ANI (@ANI) July 10, 2021

नामांकन के आखिरी दिन यूपी के कई जिलों में हुई था बवाल

ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन यूपी के कई जिलों में बवाल हुआ था। नामांकन से पहले सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। लखीमपुर खीरी में भी भाजपा-सपा समर्थक आपस में भिड़ गए। यहां महिला प्रस्ताव से बदसलूकी भी की गई। महिला से बदसलूकी खबर ने तूल पकड़ लिया। मामला शासन तक पहुंचा तो सीओ और इंस्पेक्टर पर गाज गिर गई।

Chairperson Rekha Sharma had written to the Director-General of Police, Uttar Pradesh to immediately intervene in the matter and take strict action against the men. After the Commission's letter to the DGP, the two men were arrested and six cops were suspended: NCW — ANI (@ANI) July 10, 2021

