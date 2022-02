Lakhimpur Case: किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा जेल से हुए रिहा, पिता अजय मिश्रा मिलने पहुंचे

Uttar Pradesh

लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मंगलवार को जेल से रिहा हो गए। वहीं बेटे आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व पिता अजय मिश्रा उनसे मिलने के लिए आवास पर पहुंचे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने संशोधित आदेश में आशीष मिश्रा को साल 2021 के अक्टूबर महीने में हुई घटना के मामले में जमानत दे दी थी। दरअसल, आशीष को बीते गुरुवार को ही जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत के आदेश में दो धाराएं छूट गई थीं, जिसे जुड़वाने के लिए अगले दिन शुक्रवार को आशीष मिश्र के वकील हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे थे।

पिछले गुरुवार को ही पारित हो गया था जमानत का आदेश

गुरुवार को पारित किये गए जमानते के आदेश में धारा 147, 148, 149, 307, 326, 427 के साथ-साथ आईपीसी 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन की धारा 177 का उल्लेख किया गया लेकिन धारा 302 और धारा 120 ( बी ) छोड़ दिया गया था। पिछले साल यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। वह एक एसयूवी में पिछले गेट से जेल से निकले।

Ashish Mishra, the son of MoS Home Ajay Mishra Teni and prime accused in Lakhimpur Kheri violence walks out of jail after being released on bail. pic.twitter.com/R06vruRBbJ

MoS Home Ajay Mishra Teni arrives at the residence of his son Ashish Mishra to meet him.

Ashish walked out of jail today after being released on bail in connection with Lakhimpur Kheri violence case of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/M9azAOWuvW