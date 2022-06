Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

गोरखपुर, 10 जून: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नए क्षेत्रिय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस दौरान आयोजित गरीब कल्याण रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली है। पहले भाई भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता था लेकिन पीएम मोदी ने इन सारी परंपराओं को दरकिनार कर आगे बढ़ने का काम किया है। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने वैक्सीन को बीजेपी का बता दिया था। अपने तो वैक्सीन लगवा लिया लेकिन गरीबों को गुमराह करने का काम किया। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।

जेपी नड्‌डा ने पिछली सरकारों पर बोला हमला

गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद जेपी नड्‌डा ने यह बातें कहीं। नड्‌डा ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। जिस देश में चिकनपाक्स की दवा आने में 27 साल लग गए, पोलिए ड्रॉप को भारत आने में 30 साल लग गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है की पहले की सरकारें कैसे काम करती थीं। दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के बीच 2 वैक्सीन लगवाने का काम किया है। दुनिया का सबसे तेज काम कहीं हुआ है तो वो भारत है। यहां 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चूक है।

कार्यालयों के उद्घाटन के साथ ही गरीब कल्याण मेले का आयोजन

जेपी नड्डा ने कहा की एक तरफ बीजेपी जहां कार्यालयों का उद्घाटन करती है वहीं बीजेपी गरीब कल्याण मेला भी लगाती है। इसीलिए आज गरीब कल्याण रैली में आना जरूरी है। गोरक्छनाथ जैसी पवित्र भूमि को नमन कार्य हूं। इसे क्रांतिकारी स्थान को नमन करता हूं। नड्डा ने कहा कि आज मैं डिजिटल के माध्यम से 6 कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। सभी लोग अन्य जगहों से इस कार्यर्ण को लीड कर रहे हैं। सब लोग पूरी ताकत से इस समय का आनंद ले रहे हैं। यह कहानी बीजेपी की यात्रा को बताती है।

बीजेपी कार्यालयों में बनी लाइब्रेरी का प्रयोग करें

जेपी नड्डा ने कहा कि, दिल्ली का कार्यालय नाना जी देशमुख के नाम पर अलाट हुआ था। उस सेमी मैं संगठन में महामंत्री हूं। 500 कार्यालय बनाए जाने की शुरुवात हुई थी इसने से 230 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। ये कार्यालय जमीन क्या टुकड़ा नहीं बल्कि ये ऊर्जा का केंद्र है। बीजेपी कार्यालय हमेशा खुला रहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी की आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो पहले नेताओं की देन है। इस कार्यालय के माध्यम से बीजेपी को आगे बढ़ की प्रेरणा मिलती है। छोटे छोटे कार्यालयों से आगे बढ़ते हुए आज यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। गोरखपुर में बना कार्यालय हर सुख सुविधा आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां बनी लाइब्रेरी का उपयोग अध्ययन करने में लगाएं और बीजेपी को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें।

पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा यूपी- योगी

इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा कि देश की जनता जनार्दन ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए उनमें विश्वास व्यक्त किया। योगी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हर एक योजनाओं को लागू किया जा रहा है। पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को मिल रहा है। ऐसा संभव हो पाया है पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से। पीएम के रूप में देश में उन्होंने कई योजनाएं शुरू की थीं। पीएम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूपी की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से अपना जनसमर्थन दिया था।

केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ गरीबों को

योगी ने कहा कि गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आज गरीबों को मिल रहा है। पीएम की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। हर गरीब को राशन, शौचालय , आवास जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। पीएम की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलाईं गईं जो लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुईं। पीएम की ओर से चलाई जा रही किसान सम्मान योजना का लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। किसानों को नोजवानों को और महिलाओं को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

यह भी पढ़ें-यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष बने सपा विधायक नितिन अग्रवाल, मिले 304 वोट

English summary

JP Nadda inaugurated the new office of BJP in Gorakhpur, know what he said in the Garib Kalyan rally