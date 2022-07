सीतापुर में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 9 झुलसे

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

सीतापुर, 03 जुलाई: उत्तर प्रदश के सीतापुर जनपद में तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग झुलस गए। जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कुछ गांवों में बिजली गिरने की घटना सामने आई।

सीतापुर डीएम ने बतााया कि रविवार को तहसील बिसवां सीतापुर के अंतर्गत कई जगह वज्रपात हुआ। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC और जिला अस्पताल में कराया गया। सभी खतरे से बाहर हैं। मृतकों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

UP| Incident of lightning was reported in some villages of Sitapur district where 3 people lost their lives & 9 were injured. Officials reached the spot, injured were rushed to hospital & are out of danger. Rs 4 lakh to be given to next of kin of deceased: Anuj Singh, DM, Sitapur pic.twitter.com/4yyRMQEwmU