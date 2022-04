यूपी में 72 घंटे में धर्म स्थलों से 6,000 लाउडस्पीकर हटाए गए, इतने की आवाज कम हई

Uttar Pradesh

लखनऊ, 27 अप्रैल: देश के कई राज्यों में लाउडस्पीकरों को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन, उत्तर प्रदेश में स्थिति ही अलग है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया कि किसी भी धर्म स्थान से लाउडस्पीकरों की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए और ज्यादातर लोगों ने उसपर खुद से ही अमल करना शुरू कर दिया। इस काम के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस का काम काफी आसान हो चुका है और बिना विरोध के लोग इस फैसले की तामील में लगे हुए हैं। अबतक 6 हजार से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं और लगभग 30 हजार लाउडस्पीकरों की आवाज तय मानक के मुताबिक कम किए जा चुके हैं।

In UP, more than 6 thousand illegal loudspeakers were removed from religious places in four days and the voice of about 30 thousand was reduced. Work to be completed by April 30