MBC के साथ दलित मिले तो UP में बन सकते हैं किंगमेकर ?, ये है BSP से राजभर की नजदीकी का राज

लखनऊ, 26 जुलाई: उत्तर प्रदेश की सियासत अब नई करवट ले रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से तलाक लेने के बाद SBSP चीफ ओम प्रकाश राजभर अब बीएसपी की मुखिया मायावती के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। मायावत के साथ हाथ मिलाने के पीछे राजभर की सोची समझी रणानीति काम कर रह रही है। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि यदि मायावती उनके साथ आ गईं तो पूर्वांचल में दलित-MBC समीकरण के सहारे वो 62 सीटों पर जीत दिला सकते हैं। बसपा के नेताओं का भी मानना है कि यदि दलित के साथ मोस्ट बैकवर्ड क्लास (MBC) का जुड़ाव हो गया तो वो यूपी में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि राजभर का नाम लिए बगैर मायावती के भतीजे आकाश ने उनको अवसरवादी करार देते हुए कहा है कि कुछ लोग मायावती के साथ अपना नाम जोड़कर अपन दुकान चलाना चाहते हैं।

