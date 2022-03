मंत्रिमंडल के गठन से लेकर चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति तक कैसे असहज हुए CM योगी, जानिए 5 वजहें

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 26 मार्च: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की दोबारा सरकार तो बन गई है लेकिन योगी के मंत्रिमंडल का जो स्वरूप दिखाई दिया वह योगी को असहज करने वाली ही है। यूपी में दो डिप्टी सीएम बनाया जाना और उसमें भी खासतौर से ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को जगह मिलना, यह योगी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो पहले भी योगी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और आने वाले समय में यदि दोबारा उसी तरह की तस्वीर सामने आती है तो CM योगी के लिए काफी असहज स्थिति पैदा होगी। डिप्टी सीएम के अलावा भी कई और वजहें हैं जिनकी वजह से योगी अपने आपको असहज महसूस कर सकते हैं।

