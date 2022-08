विपक्ष के लिए बंजर बने UP को BJP ने कैसे बनाया राजनीति की नर्सरी

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 18 अगस्त: उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले बीजेपी में एक अहम बदलाव हुआ था। बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल को केंद्र में राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर उन्हें कुछ राज्यों का प्रभार भी पकड़ा दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी में हुआ यह बदलाव नया नहीं है। इससे पहले कई नेता यूपी आए और काम किए और उसका इनाम लेकर अच्छी जगहों पर चले गए। दूसरे तौर पर यूं कहें तो ऐसा कहा जाता है कि यूपी राजनीतिक रूप से एक उर्वरा भूमि है और जो नेता यहां राजनीति का ककहरा सीख लेता है उसे देश में और कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। इसका उदारहण अमित शाह से लेकर सुनील बसंल तक मौजूद हैं। हालांकि एक ओर जहां बीजेपी यूपी को राजनीतिक नर्सरी बनाकर इसका भरपूर लाभ उठा रही है वहीं विपक्ष के लिए यूपी राजनीतिक तौर पर बंजर ही साबित हो रहा है।

English summary

How UP turned barren for the opposition is proving to be the nursery of politics for BJP