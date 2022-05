Gyanvapi Masjid: जहां शिवलिंग मिला उस स्थान को सील करें, कोर्ट के आदेश में और क्या है ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाराणसी, 16 मई: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सोमवार को एक नया मोड़ आ गया है। मस्जिद परिसर के भीतर एक शिवलिंग मिलने के दावे पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वहां किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने इस आदेश की तामील के साथ-साथ वाराणसी के डीएम, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट और सीआरपीएफ के कमांडेंट को सील वाली जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है। कोर्ट को आज सर्वे खत्म होने के बाद प्रार्थना पत्र देकर इस तरह की गुजारिश की गई थी, जिसमें शिवलिंग की प्राप्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया है। इस मामले की सुनवाई कल होगी।

#WATCH "Shivling....Jiski Nandi pratiksha kar rahi thi... The moment things became clear the chants of 'Har Har Mahavdev' resonated in mosque premises," claims Sohan Lal Arya, petitioner in Gyanvapi mosque case, who accompanied the Court commission on mosque survey in Varanasi pic.twitter.com/iWwubz4wPa

