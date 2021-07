First Monday of Sawan: सावन का पहला सोमवार आज, भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

Uttar Pradesh

वाराणसी,26 जुलाई। आज सावन का पहला सोमवार है, आज का सोमवार सभी के लिए काफी शुभ और सर्वसिद्धिदायक दिन है। आज के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव का विशेष पूजन संपन्न् करेगा, उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होंगी। आपको बता दें कि सोमवार की पूजा से न केवल शिव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि भक्त के सारे कष्ट का अंत होता है। आज सुबह से ही मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं और काशी में लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है, हालांकि कोरोना महामारी की वजह से मंदिरों में भीड़ कम है लेकिन फिर भी भक्तगण सुबह से शिवालयों में नजर आ रहे हैं।

