लखनऊ के होटल में लगी भीषण आग, ऑक्सीजन मास्क पहनकर अंदर फंसे लोगों को बचाने में जुटी टीम

Uttar Pradesh

लखनऊ, 5 सितंबर: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में सोमवार सुबह एक होटल के अंदर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। एएनआई की खबर के मुताबिक, आग हजरतगंज के लेवाना होटल में लगी है। वहीं, होटल के अंदर फंसे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फायर विभाग और बचाव टीम ऑक्सीजन मास्क पहनकर लोगों को बाहर निकालने के काम में जुटे हुए हैं।

वहीं, किसी अनहोनी की आशंका में मौके पर तीन एंबुलेंस भी तैयार रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि होटल में सोमवार तड़के आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल होटल के कमरों से खिड़की के शीशे तोड़कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है।

#WATCH | Window panes of rooms at Hotel Levana in Hazratganj, Lucknow being broken to facilitate rescue and relief operations.

DG Fire says, "Rooms are filled with smoke making it difficult to go in. Work is underway to break window panes and grills, 2 people have been rescued" pic.twitter.com/6Hh5wdN6A9