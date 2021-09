पन्ना प्रमुखों की रणनीति को और मजबूत करेगी BJP, योगी-मोदी के काम को घर-घर पहुंचाने के लिए चलेगा अभियान

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 24 सितंबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पन्ना प्रमुखों की रणनीति को और मजबूत करने का काम शुरू करेगी। पार्टी नेताओं की माने तो बीजेपी के यूपी के मुख्य चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सभी सह प्रभारियों के साथ बैठक में साफ तौर पर कहा है कि पन्ना प्रमुखों को सशक्त करना बहुत जरूरी है और जल्द ही इनकी बैठक बुलाइ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जल्द ही लखनऊ में पन्ना प्रमुखों (मतदाता सूची के एक पृष्ठ के प्रमुख) की एक बैठक आयोजित करेगी जिसमें पूरे राज्य के पन्ना प्रमुखों को बुलाया जाएगा। साथ ही पीएम नरेद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम को जनता के बीच पहुंचाने के लिए एक सप्ताह का अभियान चलाया जाएगा।

बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि, "प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों" (बौद्धिक प्रकोष्ठ की बैठकों) के बाद, भाजपा ने अब विभिन्न प्रोफेशनल संगठनो, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, शिक्षकों और डॉक्टरों तक पहुंचने के उद्देश्य से अलग-अलग जन संपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। यह भी निर्णय लिया गया कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र में मोदी सरकार के साथ-साथ राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर एक बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू करेंगे। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को पार्टी पूरे राज्य में स्वच्छता अभियान चलाएगी।"

बैठक में हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो यूपी के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं, और सह-प्रभारी - केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन मेघवा, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय, सांसद विवेक ठाकुर और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु शामिल थे।

संगठनात्मक काम को लेकर हुआ मंथन

पार्टी के 2022 यूपी अभियान में संगठनात्मक ताकत बढ़ाने और मदद करने के लिए छह क्षेत्रीय प्रभारी भी मौजूद थे। इनमें लोकसभा सांसद संजय भाटिया (पश्चिम यूपी), बिहार के विधायक संजीव चौरसिया (ब्रज), भाजपा के राष्ट्रीय सचिव वाई सत्य कुमार (अवध), राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष (कानपुर-बुंदेलखंड), राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन (गोरखपुर) और सुनील ओझा शामिल हैं। (काशी)। पार्टी नेताओं ने कहा, "भाजपा के चुनाव पैनल के उप प्रभारी क्षेत्रीय सह-प्रभारी के साथ बैठक करेंगे और संयुक्त रूप से लोगों की प्रतिक्रिया एकत्र करेंगे।

प्रधान ने कहा कि,

अमित शाह के समय में शुरू हुआ था पन्ना प्रमुखों का प्रयोग

देश भर के चुनावों में पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा इसे लागू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके समर्थक बाहर आएं और मतदान करें। यह हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू किए गए 'बूथ विजय अभियान' शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 39.67 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया। समाजवादी पार्टी (सपा) को 47 सीटें, बसपा ने 19 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस केवल सात सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी

पन्ना प्रमुख बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा

दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 14.05 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और इन मतदाताओं के लिए यूपी में 1.65 लाख पोलिंग बूथ होते हैं। इन बूथों पर 800-1200 मतदाता वोट डालने के लिए पंजीकृत होते हैं। करीब1200 मतदाताओं के नाम 15-20 पन्नों पर दर्ज होते हैं और हर पन्ने पर 50-60 मतदाताओं का नाम होता है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि 1 पन्ना प्रमुख पर 2 पन्ने यानि 100-150 मतदाताओं के वोट की जिम्मेदारी होती है और पन्ना प्रमुख अपने हिस्से के वोटरों को सहेजने का काम करता है।

