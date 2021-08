यूपी चुनाव: इसी महीने लखनऊ में किसान पंचायत करेगी भाजपा, करीब 100 सीटें साधने का मास्टरप्लान

Uttar Pradesh

लखनऊ, 10 अगस्त: किसान आंदोलन की काट में उत्तर प्रदेश भाजपा ने भी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पार्टी इसी महीने से राज्य के किसान मतदाताओं को साधने का अभियान शुरू करने जा रही है। लखनऊ में एक विशाल किसान पंचायत से पहले पार्टी के नेता किसान नेताओं से सीधा संपर्क करना शुरू कर देंगे और उन्हें किसानों के लिए केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार की नीतियों और उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। दरअसल, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के एक हिस्से का उसे नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, पार्टी उसे दूर करना चाहती है। किसान संपर्क कार्यक्रमों के जरिए वह यह भी पता लगाना चाहती है कि जमीन पर उसके खिलाफ किसानों की यह नाराजगी कितनी गंभीर है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है।

