मिशन 2024 से पहले सरकारी योजनाओं के सहारे मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीत पाएगी BJP ?

Uttar Pradesh

Uttar Pradesh में सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के उद्देश्य से, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति और दलित या पसमांदा मुसलमानों के बीच अपनी पहुंच को तेज कर रही है, जिन्हें मुफ्त राशन और आवास जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कई अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। भाजपा ने इसी महीने राज्य स्तरीय पसमांदा मुस्लिम बैठक भी की थी। पार्टी की तरफ से सभी प्रमुख शहरों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी में पसमांदा समाज कुल मुस्लिम आबादी का 85 फीसदी है और 14 लोकसभा सीटों पर इसका अच्छा खासा प्रभाव है। इन्हीं सीटों को टारगेट में रखकर बीजेपी आगे बढ़ रही है।

