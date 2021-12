'योगी बाबा तो यही कहेंगे कि जिले के नाम की वजह बुखार में बच्चे मर रहे हैं...', ओवैसी ने क्यों कहा ऐसा?

Uttar Pradesh

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 26 दिसंबर: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार (25 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जिले और स्थानों का नाम बदलने को लेकर तंज किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले फिरोजाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी को स्थानों के नाम बदलने का बुखार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले हैं। चुनाव से पहले राज्य में अपनी पार्टियों की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आये दिन उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं।

#WATCH | Media reports say 45-200 children died of viral fever in Firozabad in Aug-Sept. If you would question Baba (CM), he would say fever hit the district because of its name. He is suffering from the fever of renaming places: AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Firozabad (25.12) pic.twitter.com/RlYQS87DEj