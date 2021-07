आस्ट्रेलिया से डिंपल को 'गुलाबी खत' भेजा करते थे अखिलेश, पहली नजर में आया था पहाड़ी बाला पर दिल

Uttar Pradesh

लखनऊ, 01 जुलाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज 48 बरस के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर जहां पार्टी कार्यकर्ता सुबह से उनके लिए मंगलगान कर रहे हैं, वहीं दूसरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन करके जन्मदिन की बधाई दी है। सपा पार्टी के लिए 'कृष्ण' बने अखिलेश यादव के इंजीनियरिंग से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के सफर के बारे में तो हर किसी को पता है लेकिन आज उनके 'बर्थडे' पर हम आपको बताएंगे उनके जीवन के उस पहलू के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

