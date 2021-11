मोदी और योगी का फिर जायका बिगाड़ेंगे अखिलेश, जानिए 16 नवंबर को ही क्यों चला ये बड़ा दांव

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 12 नवंबर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हालांकि अभी कुछ महीने दूर है लेकिन यूपी में एक दूसरे को शह मात देने का खेल राजनीतिक दलों के बीच शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी में नुकसान से डरी बीजेपी का पूरा फोकस अब पूर्वांचल पर हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्धाटन करने सुल्तानपुर पहुंचेंगे वहीं उससे पहले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह दो दिनों तक बनारस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। इन सबके बीच अखिलेश यादव ने भी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत समाजवादी विजय यात्रा के चौथे चरण का आगाज गाजीपुर से करने का प्लान तैयार किया है।

इससे पहले भी अखिलेश ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर से अपनी रथ यात्रा के तीसरे चरण की घोषणा की थी। दिलचस्प बात यह है कि सीएम और शाह उस दिन अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में होंगे। अब, इस घोषणा के बाद कि प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे, सपा ने उसी दिन रथ यात्रा के चौथे चरण की घोषणा की और वह भी उसी क्षेत्र में अखिलेश गाजीपुर से आजमगढ़ का सफर शुरू करेंगे।

सपा प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि,

मायावती ने लगाया था सपा-बीजेपी में सांठ-गाठ का आरोप

मायावती ने सपा और भाजपा पर हमला करते हुए कहा था, 'यूपी के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि भाजपा सरकार की विफलताओं से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। वे चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए अयोध्या जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। दोनों पक्षों ने मैच फिक्स कर दिया है क्योंकि वे एक-दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि अब लोगों को इसकी जानकारी हो गई है। बसपा का मानना ​​है कि लोग अब इसे नहीं सहेंगे. सपा और भाजपा दोनों सांप्रदायिक और जातिवादी हैं और वे एक दूसरे के पूरक हैं। जब सपा सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है लेकिन जब बसपा सत्ता में होती है तो भाजपा कमजोर हो जाती है।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कुमार पंकज कहते हैं कि,

उन्होंने कहा कि बसपा की बात करें तो उसके पास दलित वोट हैं, लेकिन पूरा हिस्सा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को छोड़कर ऐसा लगता है कि मायावती अभी मुख्यधारा की राजनीति से बाहर हैं। इस बीच, कांग्रेस जमीन पर सक्रिय हो रही है लेकिन उसकी लड़ाई 2022 के लिए नहीं बल्कि 2024 के लिए है।

कानपुर- हरदोई और गोरखपुर से विजय यात्रा निकाल चुके हैं अखिलेश

सपा के मुखिया अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में सपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। समाजवादी विजय यात्रा की लांचिंग अखिलेश ने कानपुर से की थी जिसके तहत उन्होंने बुंदेलखंड के जिलों का दौरान किया था। इसके बाद उन्होंने यात्रा का दूसरा पड़ाव हरदोई के लिए चुनाव था। हरदोई में नरेश अग्रवाल के गढ़ में अखिलेश ने सपा की यात्रा निकाली। सपा ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि नरेश के बीजेपी के साथ जाने के बाद भी कमजोर नहीं हुई है। इसी तरह अखिलेश ने हरदोई के बाद सीएम के गढ़ गोरखपुर से समाजवादी विजय यात्रा निकाली थी। अब वह गाजीपुर से चौथे चरण की शुरुआत 16 नवंबर को करेंगे।

यह भी पढ़ें-यूपी विधानसभा चुनाव: अमित शाह को याद आया कैराना, तो अखिलेश को क्यों याद आए जिन्ना

English summary

Akhilesh will spoil the taste of Modi and BJP again, know why this big bet was played on November 16 only