बुलडोजर अभियान के बाद लाउडस्पीकर मॉडल से कितनी बदलेगी योगी सरकार की इमेज, जानिए

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 30 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार के कामों के जरिए अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। योगी का बुलडोजर पहले से दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टों के खिलाफ गरज रहा है। योगी की बुलडोजर नीति को कई जगहों पर सरकारें भी इस मॉडल को अपनाती नजर आ रही हैं। अब इसी क्रम में योगी का नया 'लाउडस्पीकर मॉडल' सुर्खियां बटोर रहा है। आलम यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक में लाउडस्पीकर को लेकर जोरदार कार्रवाई चल रही है। पूरे राज्य में अभियान चलाकर यूपी सरकार अवैध लाउडस्पीकरों को हटवा रही है और जो वैध हैं, उनकी आवाज को कम किया जा रहा है। इससे पहले योगी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान सीएए और एनआरसी को लेकर दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उससे भी एक अच्छा संदेश गया था।

यह भी पढ़ें-UP में अघोषित बिजली कटौती बनी मुसीबत का सबब, जानिए क्या कदम उठा रही सरकार

English summary

After the bulldozer campaign, how much will the image of the Yogi government change with the loudspeaker model,