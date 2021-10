भागीदारी संकल्प मोर्चा के सहयोगियों ने क्यों बनाई महापंचायत से दूरी, क्या अखिलेश की एंट्री से पड़ गई दरार ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 28 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं। 27 अक्टूबर को में मऊ में हुई महापंचायत में सपा के चीफ अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि इस बार पूर्वांचल से बीजेपी का सफाया हो जाएगा लेकिन भागीदारी मोर्चो के कई प्रमुख सहयोगियों ने इस महापंचायत से दूरी क्यों बना ली। क्या चुनाव शुरू होने से पहले ही मोर्च में विभाजन हो गया है या मतभेद के चलते इन दलों ने अपने आपको शामिल नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी भागीदारी संकल्प मोर्चा को काउंटर करने के लिए हिस्सेदारी मोर्चा के साथ गठबंधन कर राजभर को काउंटर करने की कोशिश की है।

English summary

After coming with Akhilesh, why did other allies keep distance from Partnership Sankalp Morcha, was there a split in the front