UP MLC चुनाव में सपा को शून्य मिलने की 5 वजहें

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 12 अप्रैल: यूपी में एमएलसी चुनाव परिणाम ने जहां विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत की तस्दीक कर दी है, वहीं समाजवादी पार्टी की हार की वजहों को और पुख्ता भी कर दिया है। राज्य में अभी विधान परिषद की कुल 36 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। इनमें से 9 सीटों पर सत्ताधारी भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। लेकिन, 9 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी और मंगलवार को जिन 27 सीटों का परिणाम आया है, उसमें भी 24 सीटें जीतकर बीजेपी कुल 33 सीटों पर विजयी रही है। प्रतापगढ़ की सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का उम्मीदवार जीता है और बाकी दो सीटें भी निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली हैं, जिनकी स्थानीय स्तर पर अलग-अलग वजहों से अपनी शख्सियतें है। बाकी समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस खाता खोलने के लिए भी तरस गई है। लेकिन,सपा की हार शर्मनाक है, क्योंकि विधानसभा में उसने 111 सीटें जीती थीं और उसकी गठबंधन को 126 सीटों पर सफलता मिली थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आए थे और 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव का परिणाम आया है। आइए जानते हैं कि एक महीने और दो दिनों में ऐसा क्या हो गया कि यूपी के मुख्य विपक्षी दल के सियासी किस्मत में जीरो बटा सन्नाटा आया है।

The reasons for the crushing defeat of the Samajwadi Party in the UP MLC are factionalism, discontent, low confidence in Akhilesh's leadership