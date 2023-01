Tikamgarh : बेटे को लगता था मां प्यार नहीं करती, कलेजे के टुकड़े ने मां के सीने में मार दी गोली

बेटे को गलतियां करने पर टोकना एक मां को जान से हाथ धोना पड़ा। बेटे को लगा कि मां उसे प्यार नहीं करती इसलिए उसने मां को गोली मार दी। बेटे ने खुद पुलिस को बुलाया। उसे अपने किए पर अफसोस भी नहीं है।

Tikamgarh

Madhya Pradesh के टीकमगढ़ में एक मां को उसके जिगर के टुकड़े ने ही मौत की नींद सुला दिया। उसके 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को लगता था कि उसकी मां उसे प्यार नहीं करती, इसलिए उसे हर बात पर टोकाटाकी करती है, उसे मारपीट करती है। बेटे ने तैश में आकर पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाकर मां के सीने में गोली मार दी। बेटे के हाथों चली गोली ने मौके पर ही मां की जान निकाल दी। मां को मौत की नींच सुलाने के बाद बेटे ने ही डायल 100 को फोन लगाकर घर बुलाया। घटना के बाद बेटे के चेहरे पर कतई अफसोस तक नहीं था।

एडिशनल एसपी सीताराम ने मी​डिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार दोपहर में 17 साल के लड़के ने अपनी मां सपना पति रमेश रजक उम्र 42 साल को पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी बेटा कुर्सी पर बैठा मिला। उसके चेहरे पर मां की हत्या को लेकर कोई अफसोस नहीं दिखा। आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है।

पिता इलाहाबाद बैंक में गार्ड है, घटना के समय गांव गया था

देहात थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के अनुसार नाबालिग का पिता इलाहाबाद बैंक में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। उसने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाई और एक फायर किया, गोली सीधे मां के सीने में जाकर लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बेटे ने बताया है कि मां प्यार नहीं करती थी। वह आए दिन मारपीट करती थी, जिससे परेशान होकर उसने मार डाला। नाबालिग का एक बड़ा भाई भी है, जो इंदौर में पढ़ाई करता है।

आरोपी के पिता ने तीन शादियां की थीं, इसी से दो बेटे हुए

आरोपी के पिता ने तीसरी शादी की थी। इसके पहले वह दो शादियां कर चुका है, लेकिन संतान नहीं होने के कारण उसने तीसरी शादी की। यह लड़का तीसरी पत्नी का ही है। आरोपी का पिता मंगलवार सुबह 10 बजे अपने गांव हीरानगर गए थे। जाने से पहले घर में पत्नी और बेटे को सामान्य हालत में छोड़कर गए थे। घटना के बाद उसे पुलिस ने फोन पर सूचना दी थी। पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी जानकारी में मां-बेटे के बीच विवाद जैसी जानकारी उसे नहीं है।

