अंधेरी रात में तौकते तूफान में फंसे मछुआरों की विक्रम जहाज ने बचाई जान, वीडियो वायरल

Thiruvananthapuram

oi-Sagar Bhardwaj

तिरुवनंतपुरम, 15 मई। भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम ने शुक्रवार रात तीन मछुआरों को डूबने से बचा लिया। घटना शुक्रवार रात की है, मछुआरे आधी रात को मछली पकड़ने के लिए केरल के कुन्नूर जा रहे थे। इसी दौरान नाव का मुख्य इंजन फेल हो गया और नाव बीच समुद्र में फंस गई। खबरों के मुताबिक जैसे ही नाव का इंजन फेल हुआ उसके कुछ ही देर बाद तौकते तूफान के कारण तेज हवाएं चलने लगीं। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। मछुआरे डरे हुए थे। उन्हें खुद को बचाने का कोई जरिया दिखाई नहीं दे रहा था। तभी तटरक्षक जहाज विक्रम की नजर हिलोरे मार रही नाव पर पड़ी।

टॉर्च की रोशनी में चला बचाव अभियान

रात काली हो चली थी, तौकते ताउती के कारण 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, लेकिन मछुआरों को बचाना था। विक्रम के बचाव दल ने टॉर्च लाइट के सहारे मछुआरों को बचाने का अभियान चलाया। उन्हें बचाने के लिए एक छोटी आईसीजी नाव पानी में उतारी गई और तीनों मछुआरों को बचा लिया गया। विक्रम द्वारा यह ऑपरेशन रात करीब 22.30 बजे चलाया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

विक्रम द्वारा मछुआरों को बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मालूम को कि तूफान तौकते के कारण केरल सहित भारत के तटीय इलाकोें में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।

#WATCH | Indian Coast Guard ship Vikram rescued distressed fishing boat Badhriya with 3 crew off Kannur, Kerala in a midnight operation yesterday. All crew safe onboard Vikram and being taken to Kochi for handing over: Indian Coast Guard

(Source: Indian Coast Guard) pic.twitter.com/w3svcOE4CB