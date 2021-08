केरल कांग्रेस सचिव ने केसी वेणुगोपाल के खिलाफ राहुल गांधी को लिखा पत्र, BJP से मिलीभगत का आरोप

Thiruvananthapuram

oi-Love Gaur

तिरुवनंतपुरम, 30 अगस्त: केरल में विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई कांग्रेस में खींचतान अभी तक शांत नहीं हुई है। पहले जहां पूर्व कांग्रेसी नेता पीसी चाको ने पार्टी छोड़ने के दौरान पार्टी की कलई खोली थी। वहीं अब केरल कांग्रेस के सचिव ने एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

केरल कांग्रेस के सचिव पीएस प्रशांत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के खिलाफ एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिका कि जब से केसी वेणुगोपाल ने कार्यभार संभाला है। हम गोवा, कर्नाटक, एमपी, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पार्टी के विनाश को देख सकते हैं।

इसके साथ ही अपने पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शक है कि क्या पार्टी को गिराने के लिए उनकी कार्रवाई भाजपा के साथ उनकी मिलीभगत के अनुसार है।

Kerala Congress Secy PS Prasanth writes to Congress leader Rahul Gandhi, against AICC Gen Secy KC Venugopal.

His letter reads, "Since he took the charge, we could witness the destruction of the party in states including Goa, Karnataka, MP, Rajasthan, Punjab, Chhattisgarh etc."