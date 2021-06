2 महीने की बच्ची को सड़क पर छोड़ गया कोई, दूध बेचने वाले ने कुत्तों से बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाया

Surat

oi-Vijay

सूरत। गुुजरात में सूरत स्थित पांडेसरा के भेस्तान इलाके में दो माह की बच्ची को कोई सड़क पर छोड़ गया। वहां से गुजर रहे एक दूध बेचने वाले शख्स ने उसे देखा। उस वक्त बच्ची को कुत्तों ने घेर लिया था, दूध बेचने वाले ने फौरन कुत्तों को भगाया। उसके बाद बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस आई और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया।

लावारिस बच्ची को सड़क से उठाकर बचाने वाले दूध व्यापारी हैं 47 वर्षीय विपुल जगजीवन लाड। विपुल ने बताया कि, हम अपनी पत्नी के साथ सुबह 4 बजे दूध बेच रहे थे। तभी देखा कि कुत्ते सड़क पर डिवाइडर के पास पड़ी बच्ची के पास मंडरा रहे थे। मैंने पहले पुलिस फोन किया और एंबुलेंस-108 को भी सूचित किया। जिसके बाद उसे सूरत सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी देखभाल शुरू कर दी।

बच्चे को जन्म देते ही चल बसी कोरोना संक्रमित मां, नवजात 19 दिनों तक वायरस से जूझा, आखिर बचा, परिजनों ने कहा- नाम अभय रखेंगे

पुलिस के मुताबिक, विपुल भेस्तान गार्डन के पास आसाराम सोसायटी में रहने वाले हैं। उन्होंने एक बच्ची की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया। इस मामले में बच्ची को छोड़कर जाने वाले अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां 361 दिन बाद कोई लावारिस बच्ची पड़ी मिली।

सूरत: अस्पताल ने आधी रात कोरोना मरीज की लाश बाहर सड़क पर पटकी, डॉक्टर ने थूककर अपमान भी किया

English summary

Someone left the 2-month-old girl on the road, an milk seller saved her from the dogs and took her to the hospital