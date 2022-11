फिल्म पुष्पा के तर्ज पर भारी मात्रा मे अवैध शराब की तस्करी, हरियाणा से यूपी के रास्ते जाती थी बिहार

Sultanpur

oi-Shivam Gaur

पिछले साल रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' को दर्शकों का खूब प्यार मिला। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के वो झंडे गाड़े, जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। साउथ सुपरस्टार अल्लु अर्जुन को फिल्म 'पुष्पा' में जिस तरह से चंदन की तस्करी करते हुए दिखाया गया है, उसको दर्शकों ने तो पसंद किया ही है लेकिन कुछ रियल लाइफ तस्कर भी इन तरीको को इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह पुष्पा फिल्म में नायक अलग-अलग तरीकों से तस्करी करता नजर आता है, कुछ वैसे ही तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुल्तानपुर में एक गिरोह को वॉल्वो बस से भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा है।

On the lines of the film Pushpa, smuggling of illegal liquor in large quantities used to go from Haryana to Bihar via UP.