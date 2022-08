भारत का नाम रोशन करने वाली इस टेबल टेनिस खिलाड़ी को भेजे जा रहे अश्लील मैसेज, जांच में जुटी पुलिस

More Sports

नई दिल्ली, 12 अगस्त। क्रिकेट ही नहीं भारत में अब दूसरे खेलों के प्रति भी लोगों की रुचि बढ़ी है। हाल ही में खत्म हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कई मेडल्स अपने नाम किए। टेबल टेनिस में भारत ने मिक्सड डबल्स में अचंता शरत कमल और श्रीजा अकूला की मदद से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं अब टेबल टेनिस में भारत का नाम रोशन करने वाली नैना जायसवाल एक मुश्किल में दिखाई दे रही है।

अश्लील मैसेज से परेशान हुईं टेबल टेनिस खिलाड़ी

दरअसल, तेलंगाना में टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल को इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजे गए हैं। बिना देर किए उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। नैना के मुताबिक उन्हें इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। ऐसा एक या दो बार नहीं हुआ है बल्कि नैना को लगातार इस तरह के मैसेज भेजकर परेशान किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई है।

Hyderabad | We received a complaint from Table Tennis player Naina Jaiswal's father alleging she was being harassed by some unknown person on Instagram. Case registered, investigation on. Accused is mentally retarded. He will be nabbed, we'll go as per the law: ACP KVM Prasad https://t.co/uaodi3s6GP pic.twitter.com/pyWJYNZv6D