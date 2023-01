Sania Mirza -Shoaib Malik Divorce: 'आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे...' सानिया के नए Tweet ने फिर बढ़ाई टेंशन

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है कि " You cant Handle the Truth", जिसे पढ़ने के बाद उनके फैंस परेशान हो गए हैं।

Sania Mirza -Shoaib Malik Divorce: टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाक क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक की खबरों ने पिछले साल काफी सुर्खियां बटोरीं लेकिन अभी तक दोनों के रिश्ते का सच सामने नहीं आया है। दोनों के रिलेशन पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने तो सानिया-शोएब के तलाक की वजह पाकिस्तानी अभिनेत्री आयशा उमर को बताया है, कहा जा रहा है कि आयशा और शोएब मलिक का अफेयर चल रहा है , जिसके कारण सानिया और शोएब की शादी टूटी है और प्रोफेशनल अनुबंध की वजह से दोनों अपनी शादी टूटने का ऐलान नहीं कर रहे हैं।

