Nikhat Zareen: क्या आप जानते हैं 'निकहत 'और 'जरीन' का मतलब? गोल्ड ने सोना जीतकर खुशबू फैला दी जीत की

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 मई। भारतीय महिला बॉक्सर निकहत जरीन इस वक्त खबरों से लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतकर सफलता का स्वर्णिम इतिहास लिखा है। आपको बता दें कि निकहत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पांचवी भारतीय महिला बॉक्सर है। इससे पहले मैरी कॉम (2002, 2005, 2006, 2008, 2010 ,2018), सरिता देवी (2006), जेनी आरएल (2006) और लेख केसी (2006) ये खिताब अपने नाम कर चुकी हैं।

English summary

Nikhat Zareen won Gold At Women's World Boxing Championships. Do you know the meaning of 'Nikhat' and 'Zareen', Gold won the gold and spread its fragrance. here is full deatails.