ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में रोशन किया नाम, तोड़ दिया 20 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 11 मई: भारत की ज्योति याराजी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ज्योति 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नाम कमा रहीं हैं। ये पदक उन्होंने लिमासोल में साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीटिंग में हासिल किया जहां महिलाओं की हर्डल रेस हुई। इस मेडल के साथ ज्योति ने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

ज्योति ने पोडियम पर सबसे ऊंची जगह हासिल करने के लिए 13.23 सेकंड का समय निकाला, जिसने इस खेल में 20 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले अनुराधा बिस्वाल ने 2002 में 13.38 सेकेंड का पिछला रिकॉर्ड बनाया था।

मामले की जानकारी देते हुए SAI मीडिया ने बुधवार को ट्वीट किया, "महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में अनुराधा बिस्वाल (13.38/2002) के 20 साल पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ने पर ज्योति याराजी को हार्दिक बधाई। ज्योति ने नया नेशनल रिकॉर्ड सेट करने और साइप्रस इंटरनेशनल में गोल्ड जीतने के लिए 13.23 का समय निकाला।"

Heartiest congratulations to

Jyothi Yarraji on breaking the 20 year old #NationalRecord of

Anuradha Biswal (13.38/ 2002)

in women's 100m hurdles

Jyothi clocked 13.23 (subject to ratification) to set the New NR & win Gold 🥇 at Cyprus International #IndianSports #Athletics pic.twitter.com/eiHgGQEIei