प्रोफेशनल रेसलर जैमिन पुघ ने 38 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, कार दुर्घटना में चली गई जान

ब्रिस्को ब्रदर्स टैग टीम के सदस्य और प्रोफेशनल रेसरल जैमिन पुघ को WWE के फैन भले ही कम जानते हैं लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ एक ऐसी टैग टीम बनाई जिसने रिंग ऑफ ऑनर पर राज किया।

ब्रिस्को ब्रदर्स टैग टीम के सदस्य और प्रोफेशनल रेसरल जैमिन पुघ का मंगलवार को 38 साल की उम्र में निधन हो गया। पुघ अपने रिंग नाम जे बिस्को के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। स्थानीय प्रेस में एक रिपोर्ट के अनुसार पुघ की लॉरेल में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। (Photo- Twitter)

AEW के अध्यक्ष टोनी खान ने सोशल मीडिया पर इस खबर की घोषणा करते हुए लिखा, "दुख की बात है कि जैमिन पुघ का निधन हो गया है। वे फैंस के बीच जे ब्रिस्को के रूप में जाने जाते थे, वे ROH में बीस साल की उम्र तक छाए रहे, अपने पहले शो से लेकर आज तक। जय उनके भाई मार्क ने आज तक चैंपियन के रूप में राज करते हुए ROH पर रुतबा कायम किया। हम उनके परिवार का सपोर्ट करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। रेस्ट इन पीस जैमिन।"

I've known Jay Briscoe since he was a fan

Watched him become an amazing wrestler, best tag team & realest promo guy

I was going to text him yesterday about the cost of eggs and I didnt

I wish I did

Whenever I saw them I'd say

Luv me some Briscoes

Prayers for his family pic.twitter.com/aTaQRTjilX