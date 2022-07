CWG 2022: मलेशिया के बैडमिंटन कोच ने जीता सबका दिल, मैच के दौरान विपक्षी खिलाड़ी को दिए अपने जूते; Video

Sports

बर्मिंघम, 31 जुलाई: कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें एडिशन का आयोजिन बर्मिंघम में हो रहा है। इवेंट्स में मेडल को लेकर खिलाड़ियों के बीच होड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने सभी का दिल जीत लिया है। दरअसल गेम्स के दूसरे दिन मलेशिया और जमैका के बीच बैडमिंटन मैच चल रहा था। इस बीच जमैका के शटलर रिकेट्स के जूते फट गए।

फिर क्या था विपक्ष टीम मलेशिया के सिंगल्स के कोच हेंड्रावन ने बिना किसी देरी के अपने जूते जमैका के खिलाड़ी को दे दिए। उनकी इस खेल भावना की जमकर तारीफ हो रही है। रिकेट्स मलेशिया के न्ग त्जे योंग के खिलाफ खेल रहे थे जब उनका एक जूता फटा।

मुकाबला हार गए रिकेट्स

रिकेट्स ने मलेशियाई कोच के जूतों के साथ मैच खेला लेकिन अंत में वह 21-12, 21-16 से हार गए। रिकेट्स ने डबल्स में जोएल एंगस के साथ भागीदारी की और हेंड्रानवान के जूते पहनकर ही खेलते रहे। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली आरोन चिया-सोह वूई यिक की जोड़ी ने रिकेट्स-जोएल एंगस की जोड़ी को को 21-7, 21-11 से मात दी। मलेशिया ने ग्रुप डी में जमैका पर 5-0 की आसान जीत के बाद बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन मिश्रित टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

When the opposition coach is your shoe size and saves the day 😇

It's what the Games is all about!#B2022 #CommonwealthGames #Badminton pic.twitter.com/wnJcJ7uNKW