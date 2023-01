सऊदी अरब में नहीं है गर्लफ्रेंड के साथ रहने की इजाजत, यहां कैसे साथ रहेंगे रोनाल्डो और जॉर्जीना?

रोनाल्डो ने हाल ही में सऊदी अरब के दिग्गज क्लब अल-नासर के साथ बड़ी लुभावनी डील साइन की है लेकिन दिक्कत ये है कि सऊदी का कानून लिव-इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता। ऐसे में जॉर्जीना रोड्रिग्ज के साथ कैसे रहेंगे रोनाल्डो?

फुटबॉल और अरब देश पिछले कुछ समय से एक-दूसरे के साथ दिलचस्प तौर पर जुड़ गए हैं। पहले कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला गया और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के दिग्गज क्लब अल नासर के साथ रिकॉर्ड डील साइन की। मजेदार बात ये है कि एशिया में फुटबॉल के नए अगुवा के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे अरब देशों का मिजाज इस खेल की प्रवृत्ति से एकदम जुदा रहा है। फुटबॉल यूरोपीय देशों में विकसित हुआ एक खुले सोच के खेल के तौर पर देखा जाता है और अरब देश अपनी कंजरवेटिव सोच के प्रदर्शन के लिए जाने जाते रहे हैं। रोनाल्डो की नई क्लब कंट्री सऊदी अरब में बगैर शादी के पुरुष और महिलाओं को एक साथ रहने की इजाजत भी नहीं है। (Cover Photo- Georgina Rodríguez Instagram)

How will Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez live together in Saudi Arabia as it is not allowed to live without marriage here