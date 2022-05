बंगाल टीम छोड़ेंगे ऋद्धिमान साहा? पत्नी रोमी ने कही चौंकाने वाली बात, जानिए पूरा मामला

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 18 मई। स्टाइलिश और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा के बारे में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कभी राहुल द्रविड़ तो कभी पत्रकार बोरिया मजूमदार की वजह से सुर्खियों में रहने वाले साहा इन दिनों CAB के अधिकारी के बयान से आहत चल रहे हैं और इसी वजह से वो अब बंगाल क्रिकेट टीम को छोड़ने जा रहे हैं। ये बात उनकी पत्नी रोमी मित्रा ने ही एक इंटरव्यू में कही है।

English summary

Veteran Bengal keeper Wriddhiman Saha is looking to exit Bengal cricket after being named in the Ranji Trophy squad.Wife Romi said shocking thing, know the whole matter.